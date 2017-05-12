Ташкент, 12 мая, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Эксперты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе двенадцатого заседания форума организации в Ташкенте 11−12 мая выступили за политическое решение афганской проблемы, сообщает УзА.

Афганистан

В форуме приняли участие эксперты ведущих научно-исследовательских центров государств — членов ШОС и стран — наблюдателей, представители Секретариата и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также дипломатического корпуса, аккредитованного в Узбекистане.

«На пленарных дискуссиях стороны подтвердили основные подходы государств-членов ШОС к урегулированию афганской проблемы, основная суть которых сводится к тому, что конфликт в Афганистане можно решить только политическим путем», — говорится в публикации.

Эксперты пришли к мнению, что в этой стране необходимо достичь взаимного согласия посредством переговоров противоборствующих сторон, вовлечением в мирный процесс самих граждан Афганистана.

Участники заседания также подчеркнули необходимость наращивания согласованных усилий по противодействию традиционным и нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности, углубления сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, трансграничной организованной преступностью, а также по укреплению международной информационной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Узбекистан также заявил о необходимости скорейшего принятия Антинаркотической стратегии Шанхайской организации сотрудничества и программы действий по ее реализации.