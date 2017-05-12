Москва, 12 мая, 2017, 19:48 — ИА Регнум. По итогам форума «Единой России» «Культура — национальный приоритет», председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минфину России и Минкультуры России предусмотреть при подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» дополнительные бюджетные ассигнования Минкультуры России в 2017—2019 годах, в частности, на поддержку региональных кукольных театров, театров для детей и молодежи, предусматривающую техническое оснащение, новые постановки и реализацию гастрольных проектов.

Цитата из х/ф «Приключения Буратино». Реж. Л. Нечаев. 1975. СССР Детский театр

По словам координатора партийного проекта «Единой России» «Театры малых городов», заместителя председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксаны Бондарь, в стране насчитывается порядка двухсот театров для детей, и решение выделить дополнительные средства на их поддержку позволит оказать помощь практически всем театральным учреждениям этой категории. Такое мнение парламентарий высказала, комментируя поручение премьер-министра Дмитрия Медведева Минфину России и Министерству культуры России предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования в 2017—2019 годах на поддержку региональных кукольных театров, театров для детей и молодежи.

«В партийном проекте «Единой России» «Театры малых городов» участвуют 149 театров, из них 9 — детские театры в административных центрах численностью до 300 тысяч человек. Большинство же театров для детей — региональные, и они не могут попасть в наш проект. Тогда как именно такие театры нуждаются в наибольшей поддержке. Им зачастую не хватает средств для модернизации оборудования, ведь цены на билет не могут быть высокими. Именно поэтому участники форума в Омске в апреле этого года говорили о необходимости поддержки театров для детей. Эта проблема, без преувеличения, актуальна для всей страны. Кроме того, регионы направляли многочисленные предложения по включению в партийный проект театров для детей», — сказала парламентарий.

Также в поручениях Дмитрия Медведева нашли отклик предложения о награждениях почётными званиями и поощрениями Министерством культуры России не только известных артистов, но и работников культуры, не менее уважаемых в своих регионах, городах и посёлках.

«Председатель Партии сформулировал Министерству культуры поручение о том, чтобы продумать систему поощрений работников этой сферы, представителей творческих профессий таким образом, чтобы она была нацелена и на регионы, а губернаторам рекомендовал не медлить с заявками на подобные поощрения», — пояснила Оксана Бондарь, комментируя поручение премьер-министра.