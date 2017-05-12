Таллин, 12 мая, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в рамках официального визита в Эстонию 12 мая встретился с председателем парламента Эстонии Эйки Нестором. По информации пресс-службы правительства Грузии, главными темами на этой встрече были перспективы европейской и евроатлантической интеграции Грузии и сотрудничество между законодательными органами обеих стран.

Gov.ge Встреча Георгия Квирикашвили с эстонской делегацией

На встрече было отмечено, что это взаимодействие развивается успешно, и значительную роль в этом процессе играет активная деятельность групп межпарламентской дружбы.

Премьер-министр Грузии пожелал Эстонии успеха на посту председателя Совета Евросоюза и выразил надежду, что председательство Эстонии будет способствовать усилению Восточного партнерства.

Стороны обсудили ситуацию на «оккупированных территориях». Георгий Квирикашвили в очередной раз выразил Эстонии благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.