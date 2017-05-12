Калуга, 12 мая, 2017, 20:36 — ИА Регнум. 29-летняя женщина и 33-летний мужчина были задержаны калужскими полицейскими по подозрению в краже из магазина детских подгузников. Ущерб оценивается в 34,5 тысячи рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России 12 мая.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Краденый товар

Подозреваемая работала продавцом-консультантом в торговом центре и, по версии следствия, пыталась улучшить свое благосостояние, воруя подгузники. Имея доступ в складское помещение магазина, она проникала на склад и оттуда забирала упаковки с товаром.

Похищенное подозреваемая выставляла за дверь склада, где ее ожидал знакомый мужчина. Он вывозил подгузники с территории торгового центра на своем автомобиле. Краденный товар сбывался через сайты продаж, а вырученные деньги делились поровну.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Согласно действующему законодательству, похитителям подгузников грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Отмечается, что женщина уже была судима за аналогичное преступление.

Напомним, в 2016 году калужскими полицейскими было раскрыто 8 тысяч преступлений и установлено почти 6 тысяч лиц их совершивших. В регионе на 14,3% уменьшилось количество совершенных краж и на 11,8% сократилось число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами.