Таллин, 12 мая, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в рамках официального визита в Эстонию 12 мая встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, взаимоотношения с ЕС и усиления Восточного партнерства.

Gov.ge Георгий Квирикашвили и Керсти Кальюлайд

Стороны отметили, что взаимоотношения между двумя странами во всех направлениях развиваются быстрыми темпами. Георгий Квирикашвили заявил, что ожидает еще большего роста эстонских инвестиций и чиста туристов из Эстонии.

Премьер Грузии поздравил президента Эстонии с председательством в Совете Евросоюза и поблагодарил за поддержку Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Среди других вопросов на встрече рассматривались вопросы секторального сотрудничества, взаимоотношения в сферах образования и науки, возможность заимствования опыта Эстонии на пути евроатлантической интеграции.

В конце встречи Георгий Квирикашвили пригласил Керсти Кальюлайд посетить с визитом Грузию.