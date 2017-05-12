Чебоксары, 12 мая, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Данное кадровое решение — «неоднозначное, несколько странное», считает член фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Александр Андреев. «Удивительно, что отец руководителя Росгвардии по Чувашии (Алексей Ежеев возглавил Росгвардию по Чувашии в октябре 2016 года, сама Росгвардия была создана указом президента РФ Владимира Путина 30 сентября 2016 года — прим. ИА REGNUM), который сам долгое время работал в правоохранительных органах, будет защищать права человека», — заявил депутат ИА REGNUM, высказав мнение, что может возникнуть «конфликт интересов», если Владимиру Ежееву придётся «защищать права человека», пострадавшего от действий сотрудника ведомства, возглавляемого его сыном.

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«Не совсем понятно это назначение. Но однозначно Ежеев — не человек фёдоровской команды (Николай Фёдоров — экс-президент Чувашии, ныне первый вице-спикер Совета Федерации — прим ИА REGNUM ). Это попытка игнатьевской команды собрать вокруг себя тех людей, которые волею случая, волею судьбы оказались не у дел», — считает Александр Андреев. При этом он отметил, что фракция КПРФ при голосовании воздержалась, так как не было других кандидатур: «Мы предлагали некоторым соратникам, но все отказались, ссылаясь на то, что это бесперспективно, так как всё решат единороссы».

Стоит отметить, что в ходе сессии при обсуждении кандидатуры Владимира Ежеева лидер фракции «Справедливой России» Игорь Моляков также не исключил вероятность конфликта интересов. Вопросы у парламентария вызвала не столько кандидатура на пост регионального омбудсмена, сколько сама система правозащитной деятельности в стране: «Правозащитнику на сегодняшний день будет работать очень тяжело, потому что по нынешнему законодательству у него крайне ограниченный ресурс возможностей. Сегодня главное для правозащитника — дать ему возможность, чтобы вы имели право быть процессуальной фигурой».

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что выдвижение кандидатуры Владимира Ежеева на должность уполномоченного по правам человека в Чувашии «на 100% происходило при участии Кремля и деятельной активности Николая Фёдорова». И полагает, что это результат «даже не подковёрной борьбы, а торга по трудоустройству отдельных персон», так как в Кремле «идут переговоры на перспективу».

«Понятно, что Ежеев — человек команды Николая Фёдорова, и он не просто так нашёлся. Его убедительно посоветовали главе Чувашии Михаилу Игнатьеву в Кремле. Появление из небытия членов «фёдоровской» команды говорит не только о политическом проигрыше Игнатьева, но и в целом о его непрочном положении — вероятно, вахта Игнатьева подходит к концу. На мой взгляд, сейчас идёт даже не подковёрная игра, а торг по трудоустройству отдельных персон, люди договариваются на перспективу. Поэтому не исключаю также, что в Кремле Игнатьеву сделали встречное кадровое предложение. Кроме того, таким образом Кремль пытается нейтрализовать скандал с назначением на пост детского омбудсмена Сапаркиной — племянницы супруги Игнатьева», — считает Владислав Солдатов.

Политик подчёркивает, что Ежеев, который известен и в Минобороны, и в МВД (Ежеев в 1974—1995 годах служил в Вооружённых силах РФ, в 1995—2011 годах — в органах внутренних дел РФ — прим. ИА REGNUM ), безусловно — профессионал в своей сфере: «Конечно, он не имеет опыта правозащитной деятельности. Но кто знает — может быть, справится с новой работой не хуже, чем его предшественник. И не хуже, чем на предыдущих своих должностях. А может, даже и лучше».

«Примечательно, что не было даже самого процесса обсуждения кандидатур, хотя информация об отставке предыдущего омбудсмена Юрия Кручинина появилась задолго до того, когда он сам об этом подумал, как говорится. Были некоторые утечки, но фамилия Ежеева до последних дней не упоминалась, всё готовилось тихо. Наиболее вероятным считался действующий глава Мининформполитики Чувашии Александр Иванов, но при таком заданном раскладе он вряд ли бы прошёл «фильтр» у федералов, и это дали понять. К тому же Иванов является оптимальной фигурой и из-за дефицита кадров, и своей приближенности к Игнатьеву. К тому же на него всегда можно списать все провалы и проколы в информационной политике, когда всем рулит одна помощница и ни за что не отвечает. Ляпы стали нормой, и к ним уже все привыкли», — отметил руководитель регионального отделения «Патриотов России».

«Ситуация с назначением Владимира Ежеева — это на самом деле переломный момент. Первым звоночком для Игнатьева было назначение на новую силовую структуру с супервозможностями Ежеева-младшего, а не своего человека. Владимир Ежеев — это второй фёдоровский ход. Причём благодаря самому Игнатьеву с бездумными действиями с назначением детской омбудсменши, которые все, в том числе в Кремле, расценили как мухлевание, — отметил Солдатов. — В комбинации с Ежеевым-старшим для фёдоровских множество плюсов: он участвует в местных совещаниях, докладывает напрямую в Москву, занимается огромным списком вопросов, начиная с участников митингов и заканчивая заключёнными и разного рода меньшинствами. Даже статус детской омбудсменши меркнет, потому что ребёнок — тоже человек».

«В общем, Фёдоров ведёт игру. Грамотно, многоходово и не отсвечивая, что важно. Спесь периода Минсельхоза у Фёдорова прошла, когда он «отрывался» и делал грубые ошибки. Теперь он на политическом месте, на своём известном поле, а не на хозяйстве, где никогда не был силён. И ему фартит: даже встреча Владимира Путина с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой состоялась 5 мая, накануне назначения чувашского омбудсмена, — подчеркнул Владислав Солдатов. — Фёдоровские идут, они возвращаются и готовят почву. Если на освободившееся место бизнес-омбудсмена придёт Наталия Партасова (бывший премьер Чувашии, ныне вице-президент концерна «Тракторные заводы», президент «Агромашхолдинга — прим. ИА REGNUM ), то появится ещё большая ясность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 мая, депутаты Госсовета Чувашии определились с кандидатурой на пост регионального уполномоченного по правам человека, которую затем должен согласовать омбудсмен России. Парламентарии поддержали кандидатуру Владимира Ежеева, который ранее работал начальником Госавтоинспекции Чувашии (2008−2011 годы), затем — заместителем директора дирекции в государственной корпорации «Олимпстрой» (2011−2014 годы). Отметим, «Олимпстрой» возглавлял бывший премьер-министр Чувашии Сергей Гапликов (ныне глава Коми). После окончания олимпийской стройки и ликвидации «Олимпстроя» трудился заместителем директора ФГУП «Ведомственная охрана» Минсельхоза РФ, которое на тот момент возглавлял Николай Федоров, первый президент Чувашии, ныне — первый вице-спикер Совета Федерации.