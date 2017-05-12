Вашингтон, 12 мая, 2017, 19:28 — ИА Регнум. США поставят вооруженным силам Индии 38 тыс. 34 костюма химической и биологической защиты на общую сумму $75 млн, 12 мая сообщает Press Trust of India.

Mil.ru Костюм химзащиты

Индия обратилась с просьбой о предоставлении специальной одежды в рамках программы модернизации своих вооруженных сил, говорится в заявлении Агентства США по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA).

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«Сделка поможет индийским военным в реализации цели по модернизации своих возможностей, а также укреплению отношений между Индией и Соединенными Штатами», — говорится в заявлении DSCA.

«Предлагаемая продажа оборудования и оказание соответствующей поддержки не изменят базовый военный баланс в регионе», — добавили в DSCA.

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Напомним, ранее министр обороны Индии Манохар Паррикар заявил, что Индия должна быть готова к отражению химической и биологической угрозы. Паррикар сослался на данные отчета о возможном применении исламистскими боевиками химического оружия на юге и севере Афганистана.