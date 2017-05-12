Ставрополь, 12 мая, 2017, 19:12 — ИА Регнум. В Ставропольском крае землевладельцы, сдающие свои паи в аренду, уходят от уплаты земельного налога. Налоговики и депутаты пытаются найти способ повысить собираемость налогов в этой сфере. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном парламенте, в Ставропольском крае большинство земельных наделов сданы в аренду сельхозтоваропроизводителям. Землевладельцы разработали несколько схем ухода от налогов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Жатва

Как сообщил на совещании комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике глава думского комитета Юрий Белый, в 1990-е годы земельные паи были переданы в собственность более 260 тысячам жителей края. Пайщики стали получать плату за аренду в денежном выражении или натуральной форме.

«В 2016 году организациями края при выплате дохода физлицам не было удержано более 200 млн рублей, при этом четверть из них составляет налог, который не удержали сельхозтоваропроизводители с 15 тысяч граждан», — сообщила начальник регионального управления налоговой службы УФНС по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Налог на доходы физических лиц — это порядка 44% от общих поступлений в консолидированный бюджет края, отметила Афонина. В 2016 году был отмечен рост поступлений НДФЛ, но нерешенной остается проблема физлиц, получающих доход за аренду паев в натуральной форме.

Арендаторы и собственники ищут и другие пути ухода от налогов. Например, они занижают стоимость продукции или сумму арендной платы, из которых рассчитывается НДФЛ.

Пенсионеры — собственники земель, часто не платят налоги из-за того, что не торопятся подавать вовремя декларацию о доходах в налоговые органы.

Сейчас эта проблема должны решиться за счет упрощения процедуры подачи в налоговые органы данных о доходах с января 2017 года. Теперь не нужно носить декларации в инспекцию, необходимо только оплатить налог по квитанции.

Глава думского комитета отметил, что анализ показал, что не все территории края справляются с проблемой собираемости НДФЛ, 70% которого поступает в краевой бюджет и 30% — в местные. Изменения в налоговом законодательстве, упрощающие процедуру уплаты налогов, не изменят ситуации с собираемости налогов коренным образом.

Депутаты считают, что в отстающих территориях надо применять опыт других хозяйств, где арендаторы при выплате аренды удерживают НДФЛ у собственников паев, или часть суммы отдают в денежной форме. Кроме того, налоговикам предстоит провести разъяснительную работу с сельхозтоваропроизводителями по выполнению функций налогового агента.

Депутаты решили держать этот вопрос на контроле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Ставропольском крае идет процесс перезаключения договоров аренды земель. Этот процесс будет продолжаться ближайшие два года.

Региональные власти опасаются вывода земель из краевой собственности по различным схемам и намерены с удвоенным вниманием следить за процессом перезаключения договоров аренды после снижения минимального размера выделяемого в собственность земельного пая.