Бишкек, 12 мая, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Более 50 детей потерялись на площади Ала-Тоо в столице Киргизии во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом на пресс-конференции сегодня, 12 мая, сообщил начальник Инспекции по делам несовершеннолетних Азамат Абдрахманов, пишет ИА «24.kg».

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"И большинство родителей даже не соизволили их искать. Мы сами развозили по домам найденных детишек. Последнюю девочку отвезли домой в 12 часов ночи», — подчеркнул представитель правоохранительного ведомства.

Он также сообщил, что только в январе — апреле 2017 года в министерство внутренних дел было подано 345 заявлений об исчезновении детей и подростков, шестерых из них не удалось найти до сих пор. Всего же, начиная с 2012 года, в розыске находятся 39 несовершеннолетних киргизстанцев.

По словам Абдрахманова, в большинстве случаев их пропажа напрямую связана с безответственным к ним отношением со стороны родителей. При этом он отметил, что зачастую родственники исчезнувших детей, обратившись в милицию, не могут описать внешность ребенка и вспомнить, во что он был одет.

«По этой причине МВД в начале учебного года раздало детские паспорта. Это не официальный документ, а лист бумаги, в который клеится фотография ребенка, записываются его данные и особые приметы. В нем указаны номера телефонов областных органов внутренних дел, куда родители могут обратиться в случае пропажи несовершеннолетнего», — подытожил глава Инспекции по делам несовершеннолетних.

ИА REGNUM напоминает, что по информации правоохранительных органов Киргизии, в 2016 году в этой стране были совершены 842 преступления в отношении детей, в том числе 9 убийств и 44 изнасилования.

В этот же период несовершеннолетние киргизстанцы совершили 812 преступлений, из которых 33 — против личности, 639 — против собственности. Также следует отметить, что всего в Киргизии на учете в милиции состоят 3627 подростков и 739 неблагополучных семей.