Архангельск, 12 мая, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Создание условий для наиболее эффективной реализации проекта по освоению Павловского месторождения на Новой Земле обсудили в ходе рабочей встречи в правительстве региона под руководством заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктора Иконникова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

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Напомним, в рамках международного форума «Арктика — территория диалога» губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв подписали соглашениео сотрудничестве в области комплексного освоения Арктической зоны РФ.

Документ предусматривает реализацию горнодобывающего проекта по освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения, расположенного на острове Южный архипелага Новая Земля.

«Создание на базе этого проекта нового промышленного кластера с вовлечением в технологические цепочки в том числе и предприятий Архангельской области даст новый импульс развитию региона и всей Арктической зоны, — подчеркнул Игорь Орлов.

В ходе рабочей встречи с участием представителей региональных министерств экономического развития, финансов, природных ресурсов и ЛПК, правового департамента и агентства стратегических разработок рассматривались возможные меры поддержки инвестиционной деятельности в рамках проекта по освоению месторождения.

Было отмечено, что реализация этого проекта, с учётом сложных климатических условий и особенностей логистики, будет весьма непростым делом, требующим серьёзных финансовых вложений.

По предварительным оценкам, объём инвестиций составит более 20 млрд рублей.

«Нужно сделать всё, чтобы этот проект состоялся, — сказал Виктор Иконников. — Он имеет огромное значение для социально-экономического развития территорий. Планируется, что только в рамках проекта будет создано около тысячи рабочих мест. Кроме того, он даст толчок развитию смежных отраслей экономики».

В качестве меры поддержки было предложено использовать механизм введения налоговых льгот. Подобный опыт регион успешно применил для развития алмазодобывающего сектора Поморья.

Однако на сегодняшний день установление любой льготы на региональном уровне должно быть согласовано с Министерством финансов Российской Федерации.

Для этого необходимо представить обоснование, подкреплённое конкретными расчётами, что внедрение данной меры поддержки будет эффективным и экономически целесообразным.

Виктор Иконников поручил профильным региональным ведомствам детально проработать этот вопрос совместно с представителями инвестора.

Участники встречи также обсудили новые инициативы, которые было бы интересно продвинуть в федеральную повестку.

В частности, появилось предложение о том, чтобы в Арктической зоне России режим территории опережающего развития, предусматривающий целый набор льгот и преференций для инвесторов, распространили бы не только на моногорода, но и на такие перспективные территории, как Новая Земля.

Отметим, что месторождение Павловское было открыто АО «Первая горнорудная компания» в 2001 году. Поисково-оценочные работы проведены в 2001—2002 годах, в результате которых поставлены на государственный учет запасы свинцово-цинковых серебросодержащих руд категории С1 и С2, в количестве 37 млн. тонн, (или 2,4 млн. тонн свинца и цинка).

Уже сейчас Павловское месторождение входит в пятерку крупнейших полиметаллических месторождений России, а учитывая его минерально-сырьевой потенциал, может занять лидирующие позиции.