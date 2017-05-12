Мэр Воронежа Гусев не планирует избираться на второй срок
Воронеж, 12 мая, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Глава администрации Воронежа Александр Гусев не планирует выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Об этом он заявил журналистам 12 мая.
«Я решил не идти на второй срок. Однако считаю главным, чтобы вся команда администрации шла в одном направлении. Если это так, то личность мэра не так важна», — сказал Гусев.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года депутаты Воронежской городской думы одобрили изменения в устав города, которые отменили прямые выборы мэра. На обсуждение и рассмотрение инициативы о лишении воронежцев права выбирать главу города депутатам понадобилось около двух месяцев. Таким образом, следующий глава администрации Воронежа будет избран решением депутатов.
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В Воронеже отменили прямые выборы мэра
В последний раз выборы мэра Воронежа проводились в сентябре 2013 года, явка тогда составила менее 24%. Полномочия действующего мэра Александра Гусева истекают в 2018 году. Ранее сам Гусев заявлял, что планирует доработать до конца срока.