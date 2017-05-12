Воронеж, 12 мая, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Глава администрации Воронежа Александр Гусев не планирует выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Об этом он заявил журналистам 12 мая.

Voronezh-city.ru Александр Гусев

«Я решил не идти на второй срок. Однако считаю главным, чтобы вся команда администрации шла в одном направлении. Если это так, то личность мэра не так важна», — сказал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года депутаты Воронежской городской думы одобрили изменения в устав города, которые отменили прямые выборы мэра. На обсуждение и рассмотрение инициативы о лишении воронежцев права выбирать главу города депутатам понадобилось около двух месяцев. Таким образом, следующий глава администрации Воронежа будет избран решением депутатов.

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В Воронеже отменили прямые выборы мэра

В последний раз выборы мэра Воронежа проводились в сентябре 2013 года, явка тогда составила менее 24%. Полномочия действующего мэра Александра Гусева истекают в 2018 году. Ранее сам Гусев заявлял, что планирует доработать до конца срока.