Вильнюс, 12 мая, 2017, 18:46 — ИА Регнум. В конце первого квартала 2017 года в Литве постоянно проживало 2,8 млн жителей, или на 47 тыс. меньше, чем год назад. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 мая, в литовском отделении банка SEB со ссылкой на Департамент статистики страны.

Janet Ramsden Рабочие руки

Число работающих жителей в стране за год сократилось на 5,5 тыс. и составило 1,3 млн. «Это означает, что эмиграция оказывает все более негативное влияние на число работающих граждан, но некоторые демографические изменения все еще спасают рынок труда», — утверждает старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас.

«Литовское общество быстро стареет — сокращается число молодых людей и растет число людей старшего работоспособного возраста. Занятость людей более старшего возраста, но еще не достигших пенсионного возраста, намного больше занятости молодежи, которая учится, проходит военную службу или воспитывает детей. Будет ли и дальше расти занятость людей более старшего возраста, будет зависеть не только от развития экономики и рынка труда, но и от того, будут ли стараться работодатели создавать более благоприятные условия для людей старшего возраста», — объясняет эксперт.

По его словам, нельзя забывать и о людях, достигших пенсионного возраста — в первом квартале 2017 года около 8% людей пенсионного возраста старше 64 лет работали, а это немного меньше, чем в других Прибалтийских и Северных странах.

«Хотя уровень безработицы в большинстве регионов за год снизился, его разница в регионах Литвы увеличилась. За год выросло соотношение уровня безработицы в десяти самоуправлениях, где он самый низкий и самый высокий», — констатировал Повилаускас.