Вильнюс, 12 мая, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 12 мая, на прошедшей в Вильнюсе встрече с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом обсудил повестку НАТО, совместные усилия, приложенные для повышения готовности стран «отразить угрозы», сообщили ИА REGNUM в МИД Литвы.

U.S. Army Europe Американские и польские солдаты в ходе штатных учений стран-участниц НАТО. Польша, апрель 2014 года

«Литва очень ценит вклад Польши в нашу безопасность — тесное сотрудничество с Польшей — важная часть развития безопасности и обороны Литвы», — подчеркнул Линкявичюс. По словам министра, о том, что Польша готова и дальше способствовать обеспечению безопасности региона, говорит и активное участие в миссии воздушной полиции НАТО в странах Прибалтики. ВВС Польши с мая 2017 года уже в седьмой раз (больше всего среди всех стран НАТО) переняли дежурство в миссии. На встрече был рассмотрен саммит НАТО, который пройдет 25 мая.

Представители Литвы и Польши договорились о том, что нужно и дальше поддерживать тесные связи с администрацией США, укреплять военное сотрудничество и стремиться к большему вовлечению США в обеспечение безопасности региона.

Миссия Бюро национальной безопасности, которым с 7 августа 2015 года руководит Солох — советовать и помогать президенту Польши выполнять задачи в сфере безопасности и обороны. Цель визита представителей Польши — представить информацию о ситуации в сфере безопасности в регионе, ознакомить с оценкой угроз для региона, обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

Во время визита в Литву Солох также встретился с советниками президента и министром обороны Раймундасом Кароблисом. Польская делегация также посетила Шяуляйскую авиабазу ВВС Литвы, где встретилась с военными ВВС Польши, выполняющими миссию воздушной полиции НАТО.