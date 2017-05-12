Киншаса, 12 мая, 2017, 18:33 — ИА Регнум. В северо-восточной части Демократической Республики Конго власти объявили эпидемию лихорадки Эбола. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает AFP со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Конго

По данным ВОЗ, в последние дни от Эболы в Конго умерли три человека. Эпидемия имеет тенденцию к распространению.

Напомним, последний раз в Конго эпидемия Эболы была зафиксирована в 2014 году. Тогда от этой лихорадки погибли 49 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая Роспотребнадзор сообщил, что в Либерии появилась новая неизвестная смертельная болезнь, симптомы которой схожи с лихорадкой Эбола.

К 4 мая в одном из районов Либерии, граничащего со Сьерра-Леоне, зарегистрировано 28 случаев заболевания неустановленной этиологии, 12 из которых завершились летальным исходом.