Вашингтон, 12 мая, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Компания Fiat Chrysler объявила о том, что отзывает по миру около 1,25 млн пикапов Ram из-за проблем с ПО, которое может привести к сбоям в работе ремней и подушек безопасности. Об этом 12 мая сообщает USA Today.

Commons.wikimedia.org Dodge Ram 1500

Автопроизводитель сообщил, что ему стало известно о двух ДТП, в которых один человек погиб и двое получили ранения. В Fiat Chrysler считают, что причины аварий могут быть связаны с ошибкой в ПО. Компания предоставит дилерам подробные инструкции о том, как перепрограммировать программное обеспечение, которое отвечает за управление системами безопасности в данных моделях автомобилей.

Отзыв затрагивает модели Ram 1500 и 2500 2013−2016 годов выпуска и модель Ram 3500, которая выпускалась с 2014 по 2016 год. В США может быть около 1 млн автомобилей с подобным дефектом, в Канаде — 216 007 машин, в Мексике — 21 668, в остальных странах — 21 530 машин.

Проблема связана с ошибкой программного обеспечения, которое может ошибочно посчитать, что датчики вышли из строя в случае «значительного ударного воздействия на днище кузова». В этом случае оно может отключить боковые подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности.

Как заявляют эксперты компании, в данном случае, если произойдет опрокидывание автомобиля, эти средства безопасности будут недоступны. Владельцы машин смогут узнать, что они в зоне риска, если на приборной панели загорится предупреждающий сигнал. В данном случае, если при выключении и включении автомобиля сигнал пропадает, то ПО автомобиля работает правильно.

Напомним, компания Ram Trucks, которая производит полноразмерные пикапы, принадлежит компании Fiat Chrysler. Первые подобные автомобили были произведены в 1981 году. Всего было выпущено четыре поколения данного автомобиля. С 2008 года линейка была продолжена в линии грузовиков Dodge Ram.