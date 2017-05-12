Мурманск, 12 мая, 2017, 18:27 — ИА Регнум. За апрель грузооборот рыбы в порту Мурманска вырос на 30 процентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Мурманский морской рыбный порт».

Путассу

"За минувший месяц рыбаки доставили в Мурманский морской рыбный порт 15,9 тысячи тонн рыбопродукции, это на 3,6 тысячи тонны больше, чем в апреле прошлого года, — пояснил пресс-секретарь порта Алексей Бакуменко. — Свою роль в увеличении объёмов грузооборота сыграло возвращение в Мурманск с промысла в Фарерской экономической зоне траулера «Лазурный», он доставил в наш порт свыше 1000 тонн путассу».

Бакуменко напомнил, что весной 2016 года ни одно российское судно, промышлявшее путассу на Фарерах, не стало заходить в Мурманск. Как сообщало ИА REGNUM, причин у произошедшего было несколько: и конфликт ООО «Робинзон» с УВД Мурманской области, и запрет на промысел мойвы, и высокие цены на треску и пикшу за рубежом, из-за чего рыбопромышленники охотнее отправляют уловы на экспорт.

«Впрочем, увеличение перевалки рыбы в апреле не сильно скажется на итогах квартала в целом», — добавил пресс-секретарь порта. По информации предприятия, сейчас в Мурманск в основном доставляют свои уловы компании, ведущие промысел в Баренцевом море. И по-прежнему не менее трети мощностей АО «ММРП» остаются незагруженными.

Добавим, ранее стало известно о том, что за первый квартал 2017 года мурманские рыбаки добыли на 25,3 тысячи тонн рыбы меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Как сообщало ИА REGNUM, упали и объёмы перегрузки. Так, за январь-март этого года докеры АО «ММРП» обработали 37,1 тысячи тонн рыбопродукции, что на 9% меньше объёмов прошлого года.