Мурманск, 12 мая, 2017, 18:25 — ИА Регнум. В зимнем периоде обучения на Северном флоте было проведено более 2 тысяч зачётных мероприятий боевой подготовки и выполнено около 900 боевых упражнений с применением практического оружия. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно в ходе заседания Военного совета Северного флота, на котором подвели итоги боевой учёбы и повседневной деятельности сил и войск.

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«Интенсивность боевой подготовки по отдельным показателям возросла более чем в два раза, — отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. — Северный флот ещё раз подтвердил, что способен успешно решать не только учебные, но и боевые задачи, о чем свидетельствует итоги похода корабельной авианосной группы Северного флота, возглавляемой авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, авианосная группа, в состав которой входили противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и суда обеспечения с 15 октября 2016 года по 8 февраля 2017 года совершила поход в Средиземное море к берегам Сирии.

Добавим, в зимнем периоде обучения показатели выполнения плана боевой подготовки экипажей подводных лодок выросли на 74%, количество выполненных боевых упражнений возросло более чем на треть — по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Выросли показатели подготовки экипажей надводных кораблей — количество выполнения боевых упражнений практическим оружием по сравнению с прошлым годом выросло на 75%.

«По отдельным показателям, таким как зенитные ракетные стрельбы, количество выполненных боевых упражнений выросло в три раза, по артиллерийским и торпедным стрельбам — в два раза», — уточнил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.