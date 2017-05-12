Лондон, 12 мая, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Несколько британских больниц столкнулись с серьезными сбоями в работе компьютерных систем в результате предполагаемой кибератаки, 12 мая сообщает Associated Press.

Pixabay.com Кибератака

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Больницы Лондона, северо-западной Англии и других районов страны сообщают о проблемах в работе компьютерных систем. Пациентов попросили не приезжать в больницы, за исключением чрезвычайных случаев.

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«После предполагаемой общенациональной кибератаки мы принимаем все меры предосторожности для защиты наших локальных систем и служб общественного здравоохранения (NHS)», — говорится в заявлении NHS Merseyside, опубликованном в Твиттер.