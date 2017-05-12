Москва, 12 мая, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Отказ от использования иностранных рейтинговых агентств и их замена на российские аналоги переходит в решающую стадию, однако у участников рынка еще нет четкого понимания, как будет работать новая система, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

С 14 июля 2017 года вступает в силу закон, согласно которому организациям, работающим с государственными средствами, можно будет использовать только рейтинги аккредитованных при Центробанке рейтинговых агентств. Таким образом, таким игрокам надо будет отказаться от услуг иностранных агентств из так называемой большой тройки (Standant&Poor's, Moody’s и Fitch). Полноценная аккредитация ЦБ сегодня есть только у Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Уйти от монополии

Если для регуляторных целей можно будет использовать только одно рейтинговое агентство, это создаст монополию на рынке, опасаются участники рынка. А второе российское агентство — «Эксперт РА» — пока находится в стадии оформления документов.

«Центробанку надо активизировать и ускорить процесс полноценной аккредитации рейтингового агентства «Эксперт РА», поскольку формально они вроде бы получили все подтверждения, но, судя по сообщениям, которые мы получаем из разных источников, пока участники рынка могут полноценно работать только с одним рейтинговым агентством», — отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в ходе круглого стола.

Однако, как подчеркнул первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов, вопросы с «Экспертом РА» уже практически разрешены.

«Мы очень близки к тому, чтобы согласиться с методологией присвоения рейтингов в отношении кредитных организаций и начать ее использовать», — заявил он.

По словам Швецова, проблема агентства была в том, что оно использовало отличную от АКРА рейтинговую шкалу и результаты двух агентств было невозможно сравнить. Теперь «Эксперт РА» перешел на сопоставимую с АКРА шкалу и процесс аккредитации в скором времени будет завершен, предполагают в ЦБ.

«Старые рейтинги «Эксперт РА» будут использоваться до июля этого года, а с 14 июля 2017 года мы будем использовать только те рейтинги, которые присвоены по новой шкале, если мы договоримся о методологии», — сообщил он.

Сразу два рейтинга

Таким образом, предполагается, что к концу переходного периода участники рынка смогут воспользоваться одним из двух российских рейтинговых агентств. Впрочем, как отметил глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков, сегодня депутаты рассматривают законопроект, который может обязать организации, работающие с государственными средствами, иметь рейтинги сразу двух агентств.

«Учитывая масштаб работы, нам важно, чтобы было больше организаций, которые могут присваивать рейтинг», — подчеркнул Аксаков.

Идею депутата поддержал и первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, эта идея не нова и часто используется в других странах.

«Мы считаем эту инициативу достаточно полезной. Если она будет прописана в законодательстве, это будет хорошо, в том числе и для развития российских рейтинговых агентств, которые получат дополнительный спрос на этапе становления бизнеса», — отметил Швецов.

Высказался «за» такую идею и директор департамента финансовой политики Минфина Сергей Барсуков. «Будем использовать и второе рейтинговое агентство», — заявил он.

Несогласных с ценой рейтинга отправили в ФАС

Вместе с тем участники рынка от идеи получать рейтинги в двух агентствах сразу оказались не в восторге. Так, например, представитель нефтяной компании ТНК отметил, что сегодня регулятор не занимается вопросом контроля цен на услуги агентств. Между тем платить за эти услуги придется эмитенту.

Кроме того, те организации, которые помимо государственных средств работают также и с еврооблигациями, в таком случае должны будут получать рейтинги сразу в четырех агентствах. По международным требованиям они должны предоставлять данные от двух агентств из «большой тройки», а по российским, если инициатива будет одобрена, еще от двух российских. В связи с чем вопрос цены стоит достаточно остро, отметили представители рынка, участвовавшие в круглом столе.

Между тем глава профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков поспешил успокоить собравшихся.

«В комитет поступали жалобы по поводу ценообразования у наших рейтинговых агентств, и я делал соответствующий запрос. Мне предоставили информацию, что цены наших агентств ниже, чем у «большой тройки», — отметил Аксаков.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов, в свою очередь, посоветовал участникам рынка обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), если у них будут доказательства того, что цены у АКРА или «Эксперта РА» окажутся выше, чем у привычных Standant&Poor's, Moody’s или Fitch.

«ЦБ обещает бороться с демпингом. Потому что первую реформу рейтинговой отрасли убил демпинг», — заявил Швецов.

По его словам, в погоне за долей рынка рейтинговые агентства ставили нулевые ценники, не могли содержать нормальные IT-системы и персонал, что приводило к некачественным рейтингам, которые дискредитировали всю отрасль.