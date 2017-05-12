Мурманск, 12 мая, 2017, 18:20 — ИА Регнум. В собственности сити-менеджера находится три квартиры, офисное помещение и два гаража. Сысоев владеет автомобилем марки Chevrolet Viva.

Citymurmansk.ru Андрей Сысоев с победителями городского студенческого конкурса «Студент года»

Добавим, согласно информации, обнародованной по итогам 2015 года, декларированный доход Сысоева составил 2 млн 320 тыс. рублей.

Напомним, ранее о своих доходах отчиталась губернатор Мурманской области Марина Ковтун. В 2016 году глава регионального правительства заработала 4 млн 175 тыс. рублей.

В собственности у Ковтун находится квартира, расположенная на территории России. В графе «Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании» значится квартира, которую Ковтун делит с супругом. Транспортные средства на имя губернатора не зарегистрированы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года декларированный годовой доход губернатора Мурманской области был меньше и составил 3 млн 852 тыс. рублей.