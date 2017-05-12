Токио, 12 мая, 2017, 18:02 — ИА Регнум. 54% жителей префектуры Окинава считают, что правительство Японии проявляет дискриминацию в отношении префектуры, размещая военные базы США, 12 мая сообщает The Asahi Shimbun.

Dr. Blofeld Окинава

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Согласно данным опроса The Asahi Shimbun, более 70% респондентов в возрасте от 60 лет и старше заявили, что правительство Япония осуществляет дискриминационную политику в отношении префектуры Окинава. Процент недовольных политикой правительства снижается среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет.

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33% опрошенных считают, что «самой главной проблемой» префектуры является размещение военных объектов США.

Напомним, в префектуре Окинава расположено более 70% американских военных объектов в Японии. В рамках опроса обзвонили в общей сложности 1 тыс. 967 человек.

Опрос был проведен в преддверии 45-годовщины возвращения Окинавы под контроль администрации Японии. Окинава находилась в ведении США до 15 мая 1972 года.