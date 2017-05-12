Калининград, 12 мая, 2017, 17:48 — ИА Регнум. В Калининграде началась доследственная проверка по факту вспышкы острой кишечной инфекции среди детей и сотрудников детского сада № 131, расположенного на ул. Дрожжевая, 3.

131detsad.ru Детский сад № 131 в Калининграде

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, в результате ЧП пострадало 22 человека.

«В ходе доследственной проверки будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, опрашиваться сотрудники детского сада, очевидцы произошедшего. Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников детского дошкольного учреждения», — сообщили в ведомстве.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что СКР начал проверку после того, как об этой информации рассказали «Вести-Калининград». В свою очередь тележурналистам об инфекции сообщили родители детей.

В детском саду уже проведена дезинфекция пищеблока и группы. Главный инфекционист Калининградской области Игорь Иванов сообщил в эфире ГТРК «Калининград», что «все возбудители серьезные».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в последний раз вспышка кишечной инфекции в Калининградской области была зафиксирована в феврале 2017 года, когда в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба» 13 пожилых людей попали в больницу.