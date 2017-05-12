Москва, 12 мая, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко предложил жителям Крыма обменять родину за «безвиз». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Порошенко считает, что с получением безвизового режима с Евросоюзом Украина окончательно отходит от России и возвращается в Европу. «Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать», — сказал он. «Это означает создание условий, когда жители (Донбасса и Крыма) будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта», — добавил глава республики.

Жители Крыма в своем подавляющем большинстве и до исторического воссоединения считали Россию своей фактической Родиной, отметил Клинцевич, с марта 2014 года она стала для них таковой де-юре.

«По сути, Петр Порошенко предлагает крымчанам обменять свою родину на «безвиз». А если говорить языком Библии, — «продаться за чечевичную похлебку». Президент Украины окончательно оформил свой развод с основной массой человечества, для которой понятие «родина» — священно», — сказал Франц Клинцевич.

После предоставления Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины, 35 стран Латинской Америки и Азии, у которых есть с ЕС соглашения о безвизовом режиме, тоже станут открыты для украинцев для свободного въезда. Кроме того, украинцы получат и право безвизового въезда в Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн.