Порошенко оформил развод с основной массой человечества — сенатор
Москва, 12 мая, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко предложил жителям Крыма обменять родину за «безвиз». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
Порошенко считает, что с получением безвизового режима с Евросоюзом Украина окончательно отходит от России и возвращается в Европу. «Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать», — сказал он. «Это означает создание условий, когда жители (Донбасса и Крыма) будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта», — добавил глава республики.
Жители Крыма в своем подавляющем большинстве и до исторического воссоединения считали Россию своей фактической Родиной, отметил Клинцевич, с марта 2014 года она стала для них таковой де-юре.
«По сути, Петр Порошенко предлагает крымчанам обменять свою родину на «безвиз». А если говорить языком Библии, — «продаться за чечевичную похлебку». Президент Украины окончательно оформил свой развод с основной массой человечества, для которой понятие «родина» — священно», — сказал Франц Клинцевич.
После предоставления Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины, 35 стран Латинской Америки и Азии, у которых есть с ЕС соглашения о безвизовом режиме, тоже станут открыты для украинцев для свободного въезда. Кроме того, украинцы получат и право безвизового въезда в Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн.