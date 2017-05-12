Москва, 12 мая, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области не могут достигнуть соглашения с Санкт-Петербургом о единой схеме оплаты вывоза отходов, что приводит к возникновению на территории области большого числа несанкционированных свалок. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 мая заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на конференции в Москве.

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«Пока рядом с нами основной объём отходов даёт другой субъект — необходимо, чтобы коррелировались наш закон об оплате заводами отходов с законом Санкт-Петербурга. Чтобы изменилась система оплаты и у нас, и одновременно в Санкт-Петербурге», — заявил Дрозденко.

Он напомнил, что 4/5 оборота отходов на территории Ленинградской области даёт Санкт-Петербург, что создает создаёт большие проблемы для региона, аналогично с Московской областью.

«Мы до сих пор не можем договориться с Петербургом об изменении системы оплаты за (вывоз) отходов. Сегодня управляющие компании за вывоз отходов платят транспортным компаниям, и дальше транспортная компания по своему усмотрению, заключив договор с тем или иным полигоном, обязаны на этот полигон вывезти отходы», — констатировал губернатор.

«Но учитывая, что отменили лицензирование спецтранспорта в отрасли отходов, в этой области работают как крупные, так и мелкие компании, которые из (соображений) экономии часто мусор вывозят не на лицензированные полигоны, а чтобы не платить деньги — в ближайший карьер, овраг, на обочины, в лес», — продолжил он.

Так, в 2016 году власти Ленинградской области обнаружили более 1,5 тыс. несанкционированных свалок, и только по 300 свалкам сумели найти юридическое решение по их ликвидации — по другим найти ни владельцев, ни пользователей так и не удалось.

В качестве альтернативы областные власти предлагают новую схему, чтобы управляющие компании платили полигонам, а полигоны, в свою очередь, заключали договоры с транспортными компаниями, которые этот мусор будут доставлять на указанные полигоны. «Тогда ни один даже частный владелец машины не будет заинтересован вывалить мусор в лесу — потому что тогда не получит за него деньги. Причём полигоны будут закрепляться за зонами как области, так и города — так называемая схема оборота отходов, которую мы утвердили и сегодня предлагаем городу», — отметил Дрозденко.

Губернатор отметил, что власти обоих субъектов «близки уже к достижению соглашения», однако отметил, что существует противодействие этой инициативе в Петербурге. «Прежде всего это «Спецтранс» и ряд других предприятий Санкт-Петербурга. Тот же «Спецтранс», те же братья Язевы и вледают полигоном «Новый Свет — Эко» в Гатчинском районе. Мы понимаем, что надо с ними в прямом диалоге решать вопросы, в хорошем плане «перевербовывать» их на свою сторону с тем, чтобы они нас поддержали», — подчеркнул губернатор и добавил, что наилучшим решением подобных проблем было бы принятие федерального закона, который бы унифицировал работу с отходами во всех регионах.

12 мая в Москве прошла конференция губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, посвященная 90-летию региона и открытию Дней Ленинградской области в Москве. В связи с этим с 11 по 13 мая в Москве под логотипом «Корюшка идет» на Новом Арбате проходят выставки и конференции, посвященные туристической и инвестиционной привлекательности области, выступления творческих коллективов, организована ярмарка.