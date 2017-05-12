Ярославль, 12 мая, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Бывший председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин подаст заявление в Кировский суд, где обжалует решение муниципалитета о лишении его статуса депутата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Павел Зарубин.

City-yaroslavl.ru Павел Зарубин

3 мая депутаты муниципалитета лишили Зарубина полномочий по представлению прокуратуры. Экс-спикер намерен обжаловать решения муниципалитета Ярославля, комиссии муниципалитета города Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений и прокуратуры города Ярославля, которые привели к лишению его депутатских полномочий и должности председателя муниципалитета.

Во вторник команда юристов Павла Зарубина подаст документ в Кировский районный суд, затем пройдет все этапы внутри России, если он не восстановит ущемленные права истца. Зарубин готов дойти до областного, Верховного суда и даже подать заявление в Европейский суд по правам человека

«Я не хочу пошуметь лишний раз перед праймериз «Единой России» на выборы в муниципалитет Ярославля. Такие суды — дело не одного месяца и года. Моя задача — восстановить справедливость и свое честное имя. Я долгие года занимаюсь политикой и собираюсь продолжать это делать, поэтому не хочу оставаться с запятнанной репутацией. И это не связано с моим участием в предстоящих праймериз «Единой России». И вторая задача — наказать всех, кто принимал незаконные решения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Павел Зарубин.

Сейчас экс-депутат работает с командой юристов, имена которых не хочет разглашать, чтобы избежать на них давления. Часть из них не ярославская и имеет положительный опыт выигранных процессов в европейском суде.