Москва, 12 мая, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Законопроект о максимальном сроке административного задержания находящегося в состоянии опьянения, правительство РФ вносит в Госдуму.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Вытрезвление

Инициатива вносится в связи с принятием Конституционного суда постановления, согласно которому срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется со времени его вытрезвления, признано не соответствующим Конституции.

Согласно рекомендациям КС, правительство предлагает установить максимальный срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения. Изменениями в часть 4 статьи 27.5 КоАП предусматривается, что срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, не может превышать 48 часов с момента его доставления в соответствии со статьей 27.2 КоАП.