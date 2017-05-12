Калининград, 12 мая, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Отчёт американского «Атлантического совета» относительно российских планов «молниеносной атаки на Польшу» является бредовым вымыслом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 12 мая, военный эксперт из Калининграда, ученый секретарь БФУ им. И. Канта Юрий Зверев.

Андрей Выползов] ИА REGNUM Польская граница

Напомним, накануне польский «Portal Warmii I Mazur» процитировал отчёт аналитического центра США «Атлантический совет», где говорится о том, что «если бы Россия могла в течение одной ночи принять решение о нападении на Польшу, она бы выиграла».

Согласно отчёту, «российская атака была бы молниеносной», а произойти она может в тот момент, когда «НАТО и ЕС будут заняты борьбой с очередным кризисом или когда Россия неправильно интерпретирует активность НАТО в регионе».

В отчёте также указано, что нынешнего количества войск НАТО в регионе недостаточно, чтобы замедлить нападение России на территорию Польши, чтобы в свою очередь получить время прибытия поддержки.

«Хочу успокоить тех граждан Польши, которые верят в такой бредовый замысел, — это невозможно по чисто военным соображениям, даже если не брать в расчет то, что у России вообще нет никаких причин нападать на Польшу», — сказал военный эксперт.

«Россия граничит с Польшей только в Калининградской области, а тут, согласно открытым источникам, нет достаточных сухопутных сил для захвата и оккупации Польши, и перебросить их сюда незаметно и быстро невозможно, — продолжил аналитик. — А Республика Беларусь официально заявляла, что российские войска смогут быть на ее территории (кроме временного присутствия на учениях) только в случае нападения на Союзное государство или в случае непосредственной угрозы такого нападения. Но никак не для агрессии против кого бы то ни было».

Ю. Зверев привёл примеры из истории:

«В 1968 году для занятия куда меньшей по размеру и населению Чехословакии (причем, практически без стрельбы) понадобилось полмиллиона военнослужащих, что почти вдвое превышает сегодняшнюю численность всех сухопутных войск РФ. И, кстати, в 1980—1981 годах СССР так и не решился ввести войска в Польшу, которая тогда была членом Варшавского договора, а не НАТО, прекрасно понимая, что натолкнется на ожесточенное сопротивление и польской армии, и польского народа».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что отчёт, встревоживший польские СМИ, подготовил американский неправительственный аналитический центр «Атлантический совет» со штаб-квартирой в Вашингтоне. Прежний генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен называл совет «выдающимся мозговым центром».