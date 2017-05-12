Радио REGNUM: второй выпуск за 12 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 мая, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- Арктические державы договорились: учёным будет легче сотрудничать;
- Одержимость США «российским фактором» — временное явление;
- Проект создания национального поисковика «Спутник» признан неудачным;
- Страховщики согласны с возвратом части премии при раннем погашении кредита;
- Правительство обсуждает единовременный рост МРОТ до прожиточного минимума.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/304