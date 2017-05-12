Рамалла , 12 мая, 2017, 22:09 — ИА Регнум. По словам аль-Малики, Путин и Аббас обсуждали вопрос поставок российского черного золота в Палестину, поскольку в последней имеются такие потребности. Кроме того, стороны выясняли препятствия, мешающие развитию экономических отношений между странами. Еще обсуждали возможное облегчение поступлений товаров из Палестины на рынок России и создание совместного палестино-евразийского рынка.

Иван Шилов ИА REGNUM

В интервью ИА REGNUM сегодня, 12 мая, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что Россия может поставлять нефть без каких-либо препятствий в Палестину. Правда, речь скорее идет не о сырой нефти, а о нефтепродуктах для автотранспорта или мазуте.

«Сложнее поставлять нефть, чтобы в Палестине перерабатывали ее на своих мини-НПЗ. Мне кажется, удобнее поставить сразу нефтепродукты, чем подстраивать потом какие-то перерабатывающие мощности под российские сорта. С другой стороны, не исключено, что поставка может быть и сырой нефти. Но их НПЗ, скорее всего, низкий выход нефтепродуктов будут давать», — считает эксперт.

В любом случае понятно это будет после того, как объявят, для каких конкретно целей Палестине необходим российский энергоноситель. Пока же такой ясности нет. По мнению Юшкова, скорее всего, топливо палестинской стороне необходимо для автотранспорта. Возможно также, что будут закупать нефть, а остаточный мазут станут использовать для каких-либо промышленных объектов.

Ведущий аналитик не исключил также: «Возможно, они хотят закупать нефть, а потом ее контрабандой продавать израильским посредникам, чтобы она попадала на рынок Израиля, и тем самым зарабатывать».

Что касается в общем поставок российского черного золота в Палестину, то здесь никаких проблем быть не должно, поскольку сейчас, например, «Роснефть» активно работает на Ближнем Востоке и даже собирается закупать нефть у Ливии.

Танкеры могут проходить по кратчайшему маршруту из Новороссийска через Средиземное море. Эксперт отмечает, что в то же время актуален вопрос, насколько самой Палестине будет интересен вариант с закупкой нефти из РФ, потому что российские компании не будут продавать ее очень дешево. Следовательно, российский энергоноситель либо должен будет конкурировать по цене с другими поставщиками, либо самой Палестине нужно будет выбирать исключительно российских поставщиков по политическим мотивам.

«Конкуренция довольна высокая может быть, потому что там множество нефтедобывающих стран. Это и страны Персидского залива, от них танкеры могут идти через Суэцкий канал, потом выходить, скорее всего, в Средиземноморье. Соответственно, азербайджанская нефть может проходит по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. Из Ирака тоже сейчас идут поставки через Турцию. Либо же это север Африки, потому что Ливия сейчас наращивает объемы экспорта. В стране более или менее урегулируют свой конфликт, наращивают объемы добычи. Это даже становится проблемой для подписания нового соглашения по заморозке объемов добычи. С точки зрения логистики ливийскую нефть в Палестину тоже довольно легко доставлять, потому что это фактически ближайший производитель нефти.

Поэтому здесь все будет зависеть от условий, по какой цене они готовы покупать нефть, и по какой цене мы готовы ее продавать. Конечно, вероятно, какие-то противоречия в этом плане у нас будут с Израилем. Он может настаивать на том, чтобы мы не снабжали Палестину нефтью и нефтепродуктами. Это уже политический вопрос. Думаю, что если Путин пообещал снабжение нефтепродуктами, то, скорее всего, этот вопрос с Израилем урегулирован», — заключил преподаватель Финансового университета при правительстве РФ.