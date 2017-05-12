Киев, 12 мая, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Оглушительный провал визита министра иностранных дел Павла Климкина в Вашингтон, где на две встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом ему было выделено всего шесть минут, и которые не дали ни одного положительного ответа по сформулированным официальным Киевом вопросам, как информируют источники ИА REGNUM в Киеве, оказал на президента Украины Петра Порошенко очень негативное влияние.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

На оперативно созванном по горячим следам совещании, на котором присутствовали только самые доверенные члены его команды, был поставлен и обсужден целый ряд вопросов первостепенной значимости.

Источники ИА REGNUM отмечают, что вопрос оперативного отъезда Порошенко из страны на случай чрезвычайного развития событий, становится для него в ближайшее время одним из первоочередных. В качестве таковых также поставлен вопрос об обеспечении скрытного выезда из страны членов его семьи, а также проведение закрытых переговоров с руководством некоторых стран о возможности предоставления политического убежища. В качестве одной из приоритетных стран в этом плане названа Беларусь, с президентом которой у Петра Порошенко сложились не только взаимовыгодные контакты в плане совместных бизнес-проектов, но и вполне дружеские, а по признанию самого Лукашенко, даже братские отношения.

ИА REGNUM отмечает, что в 2010 году политическое убежище в Беларуси уже получил один президент с постсоветского пространства. В апреле 2010 году после переворота в Киргизии Курманбек Бакиев бежал из страны и получил убежище в Минске. 4 мая 2010 года глава временного правительства Киргизии Роза Отунбаева подписала декрет о лишении Бакиева президентской неприкосновенности на основании уголовного дела, по которому он обвиняется в организации убийств и злоупотреблении служебным положением. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается выдавать Бакиева новым властям Киргизии: «Президент Киргизии находится под защитой белорусского государства и президента», — подчеркнул Лукашенко.