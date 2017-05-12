Порошенко готовится к политическому убежищу в Белоруссии
Киев, 12 мая, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Оглушительный провал визита министра иностранных дел Павла Климкина в Вашингтон, где на две встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом ему было выделено всего шесть минут, и которые не дали ни одного положительного ответа по сформулированным официальным Киевом вопросам, как информируют источники ИА REGNUM в Киеве, оказал на президента Украины Петра Порошенко очень негативное влияние.
На оперативно созванном по горячим следам совещании, на котором присутствовали только самые доверенные члены его команды, был поставлен и обсужден целый ряд вопросов первостепенной значимости.
Источники ИА REGNUM отмечают, что вопрос оперативного отъезда Порошенко из страны на случай чрезвычайного развития событий, становится для него в ближайшее время одним из первоочередных. В качестве таковых также поставлен вопрос об обеспечении скрытного выезда из страны членов его семьи, а также проведение закрытых переговоров с руководством некоторых стран о возможности предоставления политического убежища. В качестве одной из приоритетных стран в этом плане названа Беларусь, с президентом которой у Петра Порошенко сложились не только взаимовыгодные контакты в плане совместных бизнес-проектов, но и вполне дружеские, а по признанию самого Лукашенко, даже братские отношения.
ИА REGNUM отмечает, что в 2010 году политическое убежище в Беларуси уже получил один президент с постсоветского пространства. В апреле 2010 году после переворота в Киргизии Курманбек Бакиев бежал из страны и получил убежище в Минске. 4 мая 2010 года глава временного правительства Киргизии Роза Отунбаева подписала декрет о лишении Бакиева президентской неприкосновенности на основании уголовного дела, по которому он обвиняется в организации убийств и злоупотреблении служебным положением. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается выдавать Бакиева новым властям Киргизии: «Президент Киргизии находится под защитой белорусского государства и президента», — подчеркнул Лукашенко.