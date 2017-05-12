Калуга, 12 мая, 2017, 16:50 — ИА Регнум. В 2016 году калужский губернатор Анатолий Артамонов заработал 5 млн 732 тыс. рублей, что в пересчете на ежемесячный доход в среднем составляет по 477 тыс. 666 рублей в месяц, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным опубликованной декларации главы региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов

Согласно документу, размещенному на официальном портале органов государственной власти Калужской области 12 мая, по сравнению с 2015 годом доходы губернатора Анатолия Артамонова стали меньше на 651 тыс. рублей.

Напомним, по итогам 2015 года прибавка в бюджете семьи губернатора появилась из-за процентов по банковским вкладам и сэкономленных денег от неиспользованного отпуска.

В 2016 году из задекларированных 5 млн 732 тыс. рублей, 1 млн 846 тыс. рублей составили вклады в банках. Кроме того около 214 тыс. рублей выплачено калужскому губернатору за его педагогическую деятельность. Еще 226 тыс. рублей приходятся на пенсию (Анатолию Артамонову 65 лет) и 50 тыс. рублей губернатор получает будучи кавалером медали «За особые заслуги перед Калужской областью».

До 2 млн 39 тыс. рублей сократились в 2016 году и доходы супруги губернатора — начальника управления социальной защиты городской управы Калуги Зои Артамоновой. Это на 244 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году. В доходы Зои Артамоновой в 2016 году вошли проценты от банковских вкладов (565 тыс. 822 рубля), пенсия (242 тыс. рублей), выплата за звание «Почетный гражданин г. Калуги» (42 тыс. рублей), а также компенсация льгот ЖКУ (220 тыс. 468 рублей).

В 2016 году доход Артамоновой также пополнила зарплата за исполнение должности начальника управления социальной защиты города Калуги и председательство в благотворительном фонде «Возрождение».

В имущественном положении супругов особых перемен не произошло. Анатолий Артамонов по-прежнему владеет жилым домом площадью 442,6 квадратных метров и земельным участком площадью 16,1 тысячи квадратных метров. В бессрочном сервитуте у него находится еще один участок площадью 51,7 тысячи квадратных метров. Губернатор также владеет снегоходом и автомобилем «Волга».

Зоя Артамонова является собственницей квартиры площадью 54,7 квадратных метров. Дом губернатора и земельный участок под домом находятся у нее в пользовании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Анатолий Артамонов заработал в 2015 году более 6 млн 383 тысяч 146 рублей. В 2014 году он получил немногим более 3 млн 872 тысяч рублей. При этом его доход за год увеличился почти в 1,7 раза.