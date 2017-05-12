Ярославль, 12 мая, 2017, 16:30 — ИА Регнум. В Ярославле открылась выставка стрелкового оружия частного музея стрелкового и холодного оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор музея Иосиф Ботерашвили.

Выставочный зал имени Нужина Фрагмент афиши выставки

Экспозиция открылась в выставочном зале имени Н.А. Нужина. На ней представлены более 200 единиц оружия, сделанных в прошлом веке. Оружие стояло на вооружение различных стран: России и СССР, Германии, США, Англии, Бельгии, Польши. Ярославцы не впервые видят коллекции оружия в музеи. Несколько лет назад Иосиф Ботерашвили представлял, как частный коллекционер, подборку автоматов Калашникова и другого оружия.

«Это дебютная выставка для нашего музея. Я хотел представить на ней 300 единиц холодного оружия из коллекции сенатора Анатолия Лисицына, но выставочный зал не смог вместить две коллекции. В декабре я зарегистрировал свой музей и сейчас мы ищем помещение для него. Вот там-то ярославцы смогут увидеть все наши экспонаты», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Иосиф Ботерашвили.