Ярославль, 12 мая, 2017, 16:14 — ИА Регнум. За год Государственный архив Ярославской области выдал в электронном виде около 30 тысяч документов. Об том корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Государственный архив Ярославской области

Год назад в Государственном архиве Ярославской области открылся удаленный электронный читальный зал. Эта услуга позволяет работать с архивными документами, не выходя из дома. Пользователям доступно порядка 3 миллионов документов. В основном это метрические книги, перепись населения 1897 года, ревизские сказки.

«Несколько лет назад наш читальный зал посещали порядка 800 человек в год, и физически мы могли выдать около 20 тысяч архивных дел. В этом году в архиве зарегистрировались порядка 1600 человек, и на бумажной основе мы выдали 18 тысяч дел, а в электронном виде показали 29 тысяч. Нагрузка на бумажные документы у нас существенно сократилась, люди стали больше пользоваться базой электронного читального зала», — рассказал начальник управления по делам архивов правительства Ярославской области Евгений Гузанов.

В основном, в электронном виде запрашивают документы дореволюционного времени для составления генеалогических древ, а в бумажном виде — печатные СМИ.

В настоящее время удаленные электронные читальные залы есть в государственных архивах только четырех регионов России — также в Пермском крае, Санкт-Петербурге и Самарской области. Зарегистрироваться в АИС «Архив» можно через единый портал госуслуг. Пользователи электронного архива могут осуществлять поиск дел, заказывать электронные образы документов, знакомиться с ними через интернет. Кстати, на ЕПГУ регистрация в АИС «Архив» по популярности занимает второе место после получения информации об оказании медицинских услуг.