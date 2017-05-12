Ярославль, 12 мая, 2017, 16:09 — ИА Регнум. 2 мая в муниципалитете Ярославля сменился председатель. Вместо лишившегося мандата депутата и кресла спикера городского парламента Павла Зарубина исполняющим обязанности председателя стал Павел Дыбин. Какие его впечатления от начала работы в новой должности, какие задачи и перспективы он видит перед собой, узнал корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Савин City-yaroslavl.ru Павел Дыбин

ИА REGNUM: Вы работали депутатом муниципалитета, а сейчас стали его председателем. Это позволило посмотреть на работу депутата с другого ракурса. В чем отличие?

Как депутат я больше работал в округе с людьми. Сейчас много времени уделяю организационной работе. Принимаю участие во всех заседаниях комиссий муниципалитета и совещаниях мэрии, которые касаются работы депутатов. В остальном работа не очень изменилась. Тот опыт, который я приобрел за годы работы депутатом муниципалитета, дает четкое понимание поставленных задач и позволяет справляться с новой должностью.

ИА REGNUM: Какие проблемы, стоящие перед городом вы считаете самыми важными?

Как ярославец я вижу городские проблемы. Кроме того, я регулярно общаюсь с жителями и, они говорят о том, что их волнует. Наиболее остро сейчас стоит вопрос качества дорог. Погода в этом году позволила многое сделать, но работы еще предстоит много. Поэтому считаю важным пристально следить за тем, как будут ремонтироваться наши дороги. Вторая проблема — это ЖКХ и городское хозяйство. В нем я бы выделил вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, программу «Решаем вместе», благоустройство дворов и парков, домов культуры. Вместе с жителями Ярославля власти должны внимательно следить за исполнением этих задач. Отмечу наводнение в Рыбинске. Волга тогда вышла из берегов и затопила набережную. Мало кто знает, но подобная ситуация могла повториться и в Ярославле. Волжской набережной угрожало затопление первого яруса. Но мы вместе с мэрией, правительством Ярославской области, МЧС сделали все, чтобы этого не произошло и Ярославлю не был нанесён ущерб на сотни миллионов рублей. Городская власть хорошо подготовилась к 9 мая, выполнила большой объем работ. Впереди День города. Накануне праздника мы объезжаем все площадки, где будут проходить праздничные мероприятия. Проверяем их готовность.

ИА REGNUM: Вы претендуете на освободившееся место депутата областной думы. И в тоже время занимаете должность председателя муниципалитета. Этично ли сидеть на двух стульях сразу и не мешает ли желание погнаться за двумя зайцами работе?

Я баллотировался в областную думу еще в 2013 году, и когда появилась возможность занять освободившееся место депутата областного законодательного органа, то я вновь стал претендовать на него. Это я стал делать еще до того, как Павла Зарубина лишили депутатского мандата. Мои намерения стать депутатом областной думы давние и открытые. Я даже не подал документы на участие в праймериз на выборы в муниципалитет. Павел Зарубин был вынужден уйти с поста, и я как его заместитель обязан был стать председателем муниципалитета. Буду делать все, чтобы достойно справиться с возложенными обязанностями.

ИА REGNUM: Поменялось руководство в региональном отделении партии «Единая Россия», это отражается на вашей работе, как руководителя фракции в муниципалитете?

Идет время, меняются цели, задачи, люди. Перемены естественны. С нынешним секретарем Ярославского городского отделения «Единой России» Артуром Ефремовым мы раньше работали и всегда находили общий язык. Алексей Малютин, который раньше занимал этот пост, по-прежнему входит в политсовет партии и мы тесно взаимодействуем.

ИА REGNUM: Лишение депутатских полномочий Павла Зарубина, по мнению ряда экспертов, произошло не без участия мэрии города. Означает ли это, что мы получим на ближайших выборах в муниципалитет подконтрольных мэрии депутатов?

Мы, разумеется, сотрудничаем с мэрией, но не стоит забывать про принцип разделения властей. Мы ведем совместную работу, но мы являемся представительным органом, а мэрия исполнительным, поэтому задачи, функции и полномочия отличаются. Тем, кто высказывает опасения, что депутаты в будущем созыве потеряют свою независимость и в муниципалитете не будет больше оппозиционных депутатов, я хочу возразить. Депутатов выбирают люди. Как они решат, как оценят работу или потенциал кандидатов в депутаты, так и будет. И мы получим именно тот муниципалитет, который выберет народ.