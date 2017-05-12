Ростов-на-Дону, 12 мая, 2017, 15:45 — ИА Регнум.

В Ростовской области несколько часов огнеборцы тушат пожар на металлическом складе кондитерской продукции. Как проинформировали ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе регионального управления МЧС России, пламенем было объято помещение площадью 900 кв. м.

61.mchs.gov.ru Фото с места событий

Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного около 10:30. По сообщениям очевидцев, огонь вспыхнул на складе, расположенном в Батайске на улице Фермерской, 15.

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Ростов-на-Дону: пожар на складе потушен, жертв нет

По прибытию пожарных расчетов возгоранию был присвоен ранг пожара №2, поскольку из-за порывов ветра существовала угроза распространения огня на соседние складские помещения.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет.

Ликвидировать открытое горение удалось только 13:15. К тушению пожара привлечено 55 человек и 18 единиц техники.