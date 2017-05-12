Тутаев, Ярославская область, 12 мая, 2017, 15:39 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области в день выборов губернатора проведут опрос о переименовании города в Романов-Борисоглебск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Тутаевского района.

ИА REGNUM Тутаев

До 1918 года Тутаев носил имя Романов-Борисоглебск, потом его переименовали в честь погибшего красноармейца. В ноябре 2016 года по предложению Ярославской областной думы Госдума России приняла в первом чтении законопроект о переименовании города. Во втором чтении его должны были принять в феврале 2017 года, однако этого не произошло.

В декабре 2016 года врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на встрече с жителями города пообещал, что переименование не должно быть состоятся без учета мнения жителей, и по этому вопросу будет проведен референдум. Как позже выяснилось, референдум провести невозможно — переименование города не относится к вопросам местного значения.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава района Дмитрий Юнусов, с Госдумой достигнута договоренность дождаться результатов нового опроса. При этом ранее опросы уже проводились, но противники переименования не считают их объективными.

«Сейчас принято решение создать комиссию по переименованию, состав и положение о которой утвердит на ближайшем заседании муниципальный совет района. Пока самым реалистичным выглядит предложение о том, чтобы в состав комиссии вошло поровну сторонников и противников переименования. Опрос состоится, скорее всего, 10 сентября, в день выборов. Хотели его провести на избирательных участках, но юристы сказали, что это запрещено законом. Поэтому места для голосования планируем сделать в 50 метрах от избирательных участков. Противоборствующие стороны договорились, что этот опрос будет последним, и его результаты признают обе стороны. Результаты народного голосования отправят в государственную Думу РФ, которая и примет окончательное решение. До этого времени Госдума не будет принимать закон о переименовании в втором и третьем чтении», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

За пересмотр решения Госдумы выступают коммунисты. Они требуют сохранить советское название города. Именно по их инициативе 25 февраля прошла конференция, по итогам которой было решено начать процедуру проведения опроса.

По мнению райкома КПРФ, процедура голосования должна быть максимально приближена к выборному процессу — каждый голосующий должен предъявить документы, удостоверяющие личность, а голосование должно быть тайным и по бюллетеням, которые голосующие должны опускать в урны.

«Мы готовы признать мнение тутаевцев, но хотим, чтобы это было именно объективное мнение, показанное при помощи качественно проведенного опроса. Но наше мнение остается прежним — на данный момент в городе есть куда более насущные проблемы, на которые можно потратить силы общественности и средства», — сказал секретарь Тутаевского райкома КПСС Алексей Шеповалов.

Что будет, если жители выскажутся за сохранение названия Тутаев, неясно. В первом чтении «за» переименование проголосовали 385 депутатов, «против» — 37, еще 2 воздержались. Поменяет ли Дума свое мнение?