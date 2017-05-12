Лондон, 12 мая, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Журналист обращает внимание на то, что «представитель ВМС США Памела Кунце заявила, что инцидент происшедший в минувший вторник — рутинное событие, отметив, что командир американского летательного аппарата посчитал «взаимодействие безопасным и профессиональным». От себя Памела добавила, что расстояние между объектами в воздухе — лишь один из многих факторов, определяющих насколько безопасно взаимодействие российских и американских самолетов в пространстве».

Vitaly V. Kuzmin Су-27

«Однако раньше подобные прохождения русских самолетов на бо́льшем отдалении от американских считались непрофессиональными и небезопасными», — напоминает издание.