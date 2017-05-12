В Battlefield 1 сыграли 19 млн игроков
Редвуд-Сити, США, 12 мая, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Компания EA опубликовала статистику шутера Battlefield 1, который вышел в конце 2016 года. Согласно данным компании, эту игру запускало 19 миллионов пользователей. Об этом сообщил портал escapistmagazine.com.
Данная новость является частью отчета EA за финансовый год. Генеральный директор EA Эндрю Уилсон сообщил об этом и отметил 50-процентное увеличение по сравнению с количеством игроков Battlefield 4 за тот же период времени.
19 миллионов человек — это не количество игроков, играющих сейчас, а только число людей, которые хоть раз запускали данный шутер.
Опираясь на такой результат, компания, скорее всего, будет инвестировать дополнительные средства для развития игры, а также создание дополнительного контента для поддержания интереса игроков.