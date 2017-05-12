Редвуд-Сити, США, 12 мая, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Компания EA опубликовала статистику шутера Battlefield 1, который вышел в конце 2016 года. Согласно данным компании, эту игру запускало 19 миллионов пользователей. Об этом сообщил портал escapistmagazine.com.

Battlefield 1

Данная новость является частью отчета EA за финансовый год. Генеральный директор EA Эндрю Уилсон сообщил об этом и отметил 50-процентное увеличение по сравнению с количеством игроков Battlefield 4 за тот же период времени.

19 миллионов человек — это не количество игроков, играющих сейчас, а только число людей, которые хоть раз запускали данный шутер.

Опираясь на такой результат, компания, скорее всего, будет инвестировать дополнительные средства для развития игры, а также создание дополнительного контента для поддержания интереса игроков.