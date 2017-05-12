Киев, 12 мая, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Стал известен порядок выступления участников «Евровидения — 2017» в финале, сообщает 12 мая официальный сайт международного песенного конкурса.

Yaroslav Dorn

В финале примут участие 20 финалистов, страна-хозяйка конкурса, а также так называемая Большая пятерка — Великобритания, Германия, Испания, Франция и Италия — это страны, которые являются основателями и главными спонсорами «Евровидения» и Европейского вещательного союза (ЕВС).

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Страны распределились следующим образом:

Израиль, IMRI — «I Feel Alive» Польша, Kasia Moś — «Flashlight» Белоруссия, Naviband — «Story of My Life» Австрия, Nathan Trent — «Running On Air» Армения, Artsvik — «Fly With Me» Нидерланды, TOG3NE — «Lights and Shadows» Молдавия, Sunstroke Project — «Hey Mamma» Венгрия, Joci Pápai — «Origo» Италия, Francesco Gabbani — «Occidentali's Karma» Дания, Anja — «Where I Am» Португалия, Salvador Sobral — «Amar Pelos Dois» Азербайджан, Dihaj — «Skeletons» Хорватия, Jacques Houdek — «My Friend» Австралия, Isaiah — «Don't Come Easy» Греция, Demy — «This is Love» Испания, Manel Navarro — «Do It For Your Lover» Норвегия, JOWST — «Grab The Moment» Великобритания, Lucie Jones — «Never Give Up On You» Кипр, Hovig — «Gravity» Румыния, Ilinca ft. Alex Florea — «Yodel It!» Германия, Levina — «Perfect Life» Украина, O. Torvald — «Time» Бельгия, Blanche — «City Lights» Швеция, Robin Bengtsson — «I Can't Go On» Болгария, Kristian Kostov — «Beautiful Mess» Франция, Alma — «Requiem»

Напомним, 62-й международный песенный конкурс «Евровидение — 2017» проходит на Украине. Финал конкурса состоится 13 мая в Киеве в Международном выставочном центре.

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В конкурсе не принимает участие Россия, поскольку Служба безопасности Украины (СБУ) запретила представительнице РФ артистке Юлии Самойловой въезд на территорию страны из-за посещения Крыма — тем самым артистка якобы «нарушила украинское законодательство».

Между тем многие уже отметили непоследовательность Киева. Так, представитель Болгарии Кристиан Костов в 2014 году выступал в детском лагере «Артек» в Крыму, однако это не помешало ему не только принять участие в «Евровидении — 2017», но и выйти в финал конкурса.