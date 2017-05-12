Определен порядок выступлений финалистов «Евровидения – 2017»
Киев, 12 мая, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Стал известен порядок выступления участников «Евровидения — 2017» в финале, сообщает 12 мая официальный сайт международного песенного конкурса.
В финале примут участие 20 финалистов, страна-хозяйка конкурса, а также так называемая Большая пятерка — Великобритания, Германия, Испания, Франция и Италия — это страны, которые являются основателями и главными спонсорами «Евровидения» и Европейского вещательного союза (ЕВС).
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Страны распределились следующим образом:
- Израиль, IMRI — «I Feel Alive»
- Польша, Kasia Moś — «Flashlight»
- Белоруссия, Naviband — «Story of My Life»
- Австрия, Nathan Trent — «Running On Air»
- Армения, Artsvik — «Fly With Me»
- Нидерланды, TOG3NE — «Lights and Shadows»
- Молдавия, Sunstroke Project — «Hey Mamma»
- Венгрия, Joci Pápai — «Origo»
- Италия, Francesco Gabbani — «Occidentali's Karma»
- Дания, Anja — «Where I Am»
- Португалия, Salvador Sobral — «Amar Pelos Dois»
- Азербайджан, Dihaj — «Skeletons»
- Хорватия, Jacques Houdek — «My Friend»
- Австралия, Isaiah — «Don't Come Easy»
- Греция, Demy — «This is Love»
- Испания, Manel Navarro — «Do It For Your Lover»
- Норвегия, JOWST — «Grab The Moment»
- Великобритания, Lucie Jones — «Never Give Up On You»
- Кипр, Hovig — «Gravity»
- Румыния, Ilinca ft. Alex Florea — «Yodel It!»
- Германия, Levina — «Perfect Life»
- Украина, O. Torvald — «Time»
- Бельгия, Blanche — «City Lights»
- Швеция, Robin Bengtsson — «I Can't Go On»
- Болгария, Kristian Kostov — «Beautiful Mess»
- Франция, Alma — «Requiem»
Напомним, 62-й международный песенный конкурс «Евровидение — 2017» проходит на Украине. Финал конкурса состоится 13 мая в Киеве в Международном выставочном центре.
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В конкурсе не принимает участие Россия, поскольку Служба безопасности Украины (СБУ) запретила представительнице РФ артистке Юлии Самойловой въезд на территорию страны из-за посещения Крыма — тем самым артистка якобы «нарушила украинское законодательство».
Между тем многие уже отметили непоследовательность Киева. Так, представитель Болгарии Кристиан Костов в 2014 году выступал в детском лагере «Артек» в Крыму, однако это не помешало ему не только принять участие в «Евровидении — 2017», но и выйти в финал конкурса.