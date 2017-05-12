Ленинградская область, 12 мая, 2017, 15:00 — ИА Регнум. В 2016 году Ленинградскую область посетило свыше 2 млн туристов. Однако регион может рассчитывать на удвоение турпотока за счет перетока части туристов из Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 12 мая, на встрече с журналистами в Москве заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Гатчинский дворец в Ленинградской области

«Впервые в прошлом году объем туристов в Ленинградской области превысил количество жителей региона — более 2 млн туристов посетило Ленобласть. Хотя, учитывая близость Санкт-Петербурга, мы можем рассчитывать как минимум на удвоение туристического потока за счет перетока туристов из города в область и наоборот», — заявил Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что «сегодня очень важно представить Ленинградскую область не только как промышленный и сельскохозяйственный регион, но и туристический». Для этого, считает губернатор, есть исторические основания.

«Все-таки мы имеем богатейшую историю, нам есть что показать. Достаточно вспомнить, что Ленобласть это — родина государства российского, именно в Старую Ладогу пришел Рюрик с Олегом», — сказал Дрозденко.

Он напомнил, что именно в Старой Ладоге находится Церковь святого Георгия, где Александр Невский перед битвой крестил свой меч. Там же расположен один из первых деревянных храмов России — храм Дмитрия Солунского. «Могу говорить и о Тихвинской иконе Божией матери… и Выборг, Ивангородская крепость, и Шлиссельбург, и даже Гатчина», — добавил Дрозденко.

Вместе с тем, он признал, что в туристической сфере существует и ряд проблем, с которыми регион активно борется. Среди них — недостаток и не всегда надлежащее качество гостиниц, пунктов питания, проблемы комфортной перевозки и безопасности туристов.

«И, конечно же, нам нужно усилить работу — и здесь мы рассчитываем на поддержку федерального центра — по реставрации. Открыто говорим о проблемах того же старого Выборга, о наших усадьбах. Это всё то, что могло бы сделать нас еще более привлекательными», — подчеркнул глава региона.

Как отметил губернатор Дрозденко, регион делает и серьезные инвестиции во все объекты, связанные с памятью о Великой Отечественной войне.

По словам главы Ленобласти, в регионе больше всего развито два туристических направления: перетоки иностранных туристов, которые приезжают в Петербург и выезжают в пригороды в ходе однодневных экскурсий, а также паломнический туризм, который с каждым годом наращивает обороты.

«Еще одно очень интересное направление — это экологический туризм, спортивный, спортивное ориентирование, сплав по Вуоксе, скалолазание на озере Ястребиное, туристические тропы по линии Маннергейма в Выборгском районе. Это активный отдых, который требует хорошей инфраструктуры, современных туристических баз, чтобы люди могли принять душ, покушать, отдохнуть», — рассказал Дрозденко.

Также, добавил губернатор, отмечается «сумасшедший рост исторического туризма, потому что мы начали себя рекламировать». Номер один здесь Выборг, занимающий ведущее место по числу привлеченных туристов среди малых городов России, а также Гатчина и Старая Ладога, где в последние годы турпоток увеличился втрое.

«Развиваем водный туризм. Через Минтранс добились поднятия моста на Волхове, отдадим военный причал у Никольского монастыря, чтобы большие суда заходили в Старую Ладогу», — сказал Дрозденко.

По словам губернатора, растет интерес московских туристов к региону. Наблюдается даже рост приобретения домов в регионе жителями Москвы. «Москвичи используют наш регион, как дальнюю дачу», — заявил Александр Дрозденко.

Отметим, по данным пресс-службы областного правительства, в 2016 году Ленобласть посетили 1,24 млн туристов, в течение года этот поток увеличился на 25 тыс. человек. Наиболее популярными местами отдыха и туризма традиционно являются Выборгский, Приозерский, Всеволожский, Волховский, Гатчинский и Лужский районы области, в которых расположено наибольшее число памятников культурно-исторического наследия и объектов рекреации. В Ленобласти насчитывается 757 баз отдыха, гостиниц, санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов.

Регион активно участвует в реализации крупных федеральных проектах в сфере туризма, среди которых «Серебряное ожерелье России», «Живые уроки» и Национальная программа детского культурно-познавательного туризма. В конце 2016 года комитет Ленинградской области по туризму презентовал идею создания пилотной версии проекта «Жизнь Замечательных Людей», приуроченного к Году истории в Ленинградской области. Линейка туристских маршрутов «ЖЗЛ» охватит большую целевую аудиторию и разные виды туризма.

В текущем году регион планирует присоединиться к культурно-познавательному проекту «Русские усадьбы», ведутся переговоры с ООО «РЖД Тур» о заключении соглашения о сотрудничестве в целях возрождения и развития железнодорожного туризма в регионе.