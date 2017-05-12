Кострома, 12 мая, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Худшими дорогами в центральной России стали дороги Костромы, Твери и Воронежа. Лучшими в округе стали дороги Белгорода. К таким выводам пришли эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» по итогам апрельского рейда.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Дорога в Тверской области в районе села Горицы

Как отмечает координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев, «Ситуация, конечно, изменилась в лучшую сторону, но не кардинально».

Очередной этап рейдов в рамках проекта стартует завтра, 13 мая, в ходе которого будут проверены дороги в крупных городах Северо-Западного федерального округа, отмечают в пресс-службе организации. В первую очередь участники проекта будут уделять внимание тем дорогам, которые неравнодушные граждане добавили на карту проекта в Сети.

Также планируется оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в период с 2012 по 2016 год и тех дорог, которые были проинспектированы дорожной инспекцией в 2015 году. Чиновники местных администраций по результатам прошлой инспекции отчитались, что был предпринят ряд мер по исправлению обнаруженных дефектов.

В мае дорожная инспекция посетит Санкт-Петербург, Калининград, Псков, Великий Новгород, Всеволожск, Тихвин, Вологду, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар и Сыктывкар. Помимо административных центров субъектов, эксперты ОНФ посетят и другие города Северо-Западного округа — Череповец, Кондопогу, Апатиты и Северодвинск, где местные жители активно добавляют проблемные участки на интерактивную карту ОНФ. В июне эксперты оценят качество дорог в городах на территории Поволжья, в июле — сентябре — в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале.

Напомним, проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» был запущен в феврале 2017 года, итоги которого подведут в конце года. Активисты подготовят рейтинги регионов, в которых оценят, как учитываются мнения граждан при проведении ремонтных работ на дорогах и насколько оперативно власти устраняют дефекты, влияющие на аварийность.