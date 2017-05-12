Кострома, 12 мая, 2017, 14:33 — ИА Регнум. В Костроме начались обсуждения будущего обустройства парка «Берендеевка», на которое в 2017 году город получит 40 миллионов рублей. Как уже сообщало ИА REGNUM, этот проект костромичи поддержали во время народного голосования 9 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM «Берендеевка» зимой

На благоустройство парка из федерального и городского бюджетов в этом году выделено 40 миллионов рублей. Работы будут выполняться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2017 году.

На встречу в администрацию города пришли более ста активных костромичей. Рабочая группа представила предложения по развитию территории. В парке предложено провести зонирование с организацией тематических площадок: спортивной, детской и туристической зон, участков активного и тихого отдыха. Все зоны парка планируется соединить между собой прогулочными дорожками, оборудованными парковым освещением, скамейками и урнами.

В свою очередь жители города внесли свои предложения по асфальтированию пешеходных дорожек, обустройству сетей уличного освещения, очистке парка и прудов от мусора, созданию открытой сцены и танцплощадки.

Костромичи предложили скорректировать расположение автомобильной парковки и установить ограждение территории парка. Также обсуждался вопрос будущего юридического статуса «Берендеевки». Всего в адрес рабочей группы поступило более 80 предложений. Их приняли к рассмотрению и учтут в окончательном проекте благоустройства.

По итогам обсуждения предстоит сформировать конкурсную документацию по определению подрядчика для выполнения работ. Предварительный срок проведения конкурса — июнь этого года. Начало работ по благоустройству «Берендеевки» запланировано на июль.

Напомним, на территории костромского парка располагаются домики, использовавшиеся в качестве реквизита для съемок фильма по пьесеАлександра Николаевича Островского «Снегурочка». Съемочная группа во главе с режиссером Павлом Кадочниовымработала в селе Щелыково, рядом с которым располагалась усадьба писателя. Сейчас на ее территории находится государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского «Щелыково». Реквизит со съемок находится в областном центре — в парке «Берендеевка», названном в честь племени берендеев, у которых жила Снегурочка Островского.