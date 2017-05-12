Екатеринбург, 12 мая, 2017, 14:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки, которое было совершено на территории Верх-Исетского района города в сентябре 2011 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области Задержание подозреваемого в изнасиловании и убийстве 14-летней школьницы в Екатеринбурге

Установили личность подозреваемого и произвели его задержание сыщики уголовного розыска совместно с коллегами из регионального следственного управления. Им оказался местный житель 1969 года рождения. Как сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых, по характеру задержанный необщительный и замкнутый, проживает с мамой и практически не контактирует со своей бывшей женой и ребёнком. По словам Горелых во время задержания подозреваемый вёл себя хладнокровно, так как был убеждён в том, что у сыщиков и следователей нет улик против него.

«У сыщиков уголовного розыска есть основания полагать, что у подозреваемого может иметься склонность к совершению насильственных половых преступлений с мазохистским уклоном. В настоящее время задержанный проверяется на причастность к иным ранее совершенным особо тяжким преступлениям, он содержится под стражей. Заместитель председателя суда Ленинского района Екатеринбурга АлександрТараненко сегодня арестовал его. Мера наказания за подобные чудовищные преступления предусматривает пожизненное заключение», — отметил полковник Валерий Горелых.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, в ходе оперативно-разыскных мероприятий был проделан большой объём следственных действий. Раскрытие преступления осложнялось тем, что не было непосредственных свидетелей, а после преступления прошёл сильный дождь.

Тем не менее, начиная с осени 2011 года были допрошены более четырёх с половиной тысяч человек, более семи тысяч лиц проверены в рамках проведённых поквартирных обходов, проведены свыше одной тысячи различных экспертиз, в том числе, судебно-медицинская, генетические, информационно-аналитические, химические экспертизы. Следователями были изучены более трёх тысяч документов, проанализирована биллинговая информация, включающая сведения о более чем трёх миллионах соединений абонентов сотовой связи. Также проводились обыски и иные мероприятия, направленные на раскрытие убийства девочки.

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Всё это, по словам руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР Сергея Мальцева, привело к закономерному результату. В итоге по уголовному делу об убийстве 14-летней девочки стало получение информации о совпадении ДНК-профиля одного из проверяемых лиц, с образцом, изъятым при судебно-медицинском исследовании тела умершей.

Напомним, что преступление было совершено в Екатеринбурге на территории стадиона школы по улице Белореченской 18 сентября 2011 года. По версии следствия, обвиняемый изнасиловал девочку, после чего убил её и скрылся с места происшествия. Утром, около 8 часов 20 минут, тело убитой девочки было найдено прохожими.

«Даже повидавшие на своем веку много чего страшного оперуполномоченные были в шоке от жестокости, с которой кто-то изуверски изнасиловал и расправился с ребенком. Долгих пять с половиной лет существо, совершившее это убийство, находилось на свободе. И все-таки профессионалы сыскного дела сумели его вычислить и изобличить. Для этого потребовалось не только уйма времени, большое количество задействованного личного состава, но и сложные и длительные всевозможные экспертизы и исследования, в том числе ДНК. На причастность к ЧП сыщиками ОВД были проверены алиби порядка 4,5 тысяч мужчин», — сообщил Валерий Горелых.

Добавим, изначально по горячим следам силовики задержали мачеху девочки. Она призналась в убийстве и несколько дней провела в изоляторе. Следствие настаивало на аресте. Однако затем оно же не нашло веских доказательств вины женщины, и подозреваемую пришлось освободить. Каким образом силовикам удалось получить её признание в убийстве, остаётся загадкой.