Хьюстон, США, 12 мая, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Астрофизики из США, Чили, Франции и Японии обнаружили в космосе движущуюся сверхмассивную черную дыру. Об этом сообщает NASA.

(сс) Cimberley Космос

Сверхмассивные черные дыры, как правило, являются неподвижными объектами, расположенными в центрах большинства галактик. Однако недавно астрономы выяснили, что существуют сверхмассивные черные дыры, находящиеся в движении.

Этот вывод был сделан после наблюдений с использованием данных из рентгеновской обсерватории Чандра и других телескопов.

Обнаруженная черная дыра в 160 миллионов раз тяжелее Солнца, находится в эллиптической галактике в 3,9 млрд световых лет от Земли.

Астрофизики полагают, что эта черная дыра возникла в результате слияния двух меньших черных дыр и движется в сторону от центра галактики.

Черной дырой физики называют объект, из которого не может вырваться попавшее в него тело.