Ярославль, 12 мая, 2017, 13:32 — ИА Регнум. К 50-летию маршрута «Золотое кольцо России» в Переславле-Залесском и Ростове Великом Ярославской области состоится фестиваль воздухоплавателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации воздухоплавания Ярославской области.

Оргкомитет фестиваля «Золотое кольцо России» Фестиваль воздухоплавателей «Золотое кольцо России»

Ежегодно, с 2002 года, на Ярославской земле проходит фестиваль воздухоплавателей на тепловых аэростатах «Золотое кольцо России». Название фестиваля неслучайно, ведь он объединяет два старинных русских города — Переславль-Залесский и Ростов Великий, входящих в известный туристический маршрут. В этом году фестиваль посвящен юбилею маршрута. В фестивале примут участие более 15 пилотов тепловых аэростатов из России, Польши, Германии.

Заграничные гости долго не участвовали в этом фестивале, но в этом году приедут вновь. Среди участников пилоты из Переславля, Ростова, Москвы, Долгопрудного, Уфы, Белгорода, Сыктывкара, причем один из них — Михаил Найдорф — 1938 года рождения.

«Впервые в этом году в честь юбилея популярного турмаршрута в одном из восьми полетов состоится розыгрыш кубка «Золотого кольца». Пилотам предложат спортивное соревнование. На земле выложат крест и участникам соревнования надо будет пройти как можно ближе к нему и сбросить на «мишень» специальный груз», — сказала корреспонденту ИА REGNUM организатор фестиваля Анна Грушевич.