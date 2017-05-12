Москва, 12 мая, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Банк России повысил курс доллара США к рублю и понизил курс евро на выходные и понедельник, 15 мая, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Доллар США вырос на 4,79 копейки и составил 57,1640 рубля. Евро опустился на 6,8 копейки и составил 62,0915 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 15 мая, составляет 59,3814 рубля, она уменьшилась на 0,42 копейки. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что летом российскую валюту ждет ослабление из-за сезонности и растущего импорта. По его словам, крепкий рубль вряд ли возможен при дефиците платежного баланса.

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В апреле Орешкин предполагал, что курс ослабнет до 63−64 рублей за доллар. Между тем в базовом сценарии макропрогноза до 2020 года подразумевается, что цена одного доллара к концу 2017 года составит 68 рублей.