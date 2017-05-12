Казань, 12 мая, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Не все татарские родители отличались здравомыслием, давая имена своим отпрыскам. Как прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM ведущий советник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета министров РТ Венера Гумарова, в числе наиболее одиозных примеров родительских фантазий и легкомысленности такие имена, как «Брума», «Гутера», «Золушка», «Князь», «Малина», «Мося», «Принц Немо», «Чирвоня».

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня, 12 мая, в России начинает действовать запрет на странные имена для детей. Ограничивается фантазия родителей на использование символов, буквенно-числительных и просто числительных обозначений, а также цифр, бранных слов. Не смогут назвать новорожденного словом, обозначающим титул, должность или ранг. Кроме того, этим же нормативным актом родителям даётся право на двойную фамилию своему наследнику или наследнице. Она может состоять из фамилии матери и отца, соединённых дефисом.

«Принятый закон мы считаем своевременным и необходимым. Проблема присвоения необычных имён действительно нуждается в дополнительном правовом регулировании. Работникам органов ЗАГС приходится прилагать немало усилий для того, чтобы тактично улаживать подобные ситуации, руководствуясь, прежде всего, интересами ребёнка, — отмечает Венера Гумарова. — Как показывает практика, многие дети с необычными именами в дальнейшем испытывают вполне понятный психологический дискомфорт. Поэтому упорядочение норм федерального законодательства в этой деликатной и чувствительной сфере можно только приветствовать».

По статистическим данным Управления записи актов гражданского состояния Кабинета министров РТ, за 4 месяца 2017 года среди мальчиков самыми популярными именами были Амир, Тимур, Карим, Артём, Кирилл, Матвей, Егор, Александр, Данил и Артур. Девочек же предпочитали называть Ясминой, Софией, Аминой, Ралиной, Алисой, Миланой, Ариной, Викторией, Азалией или Анастасией.

Между тем за 4 месяца 2017 года в регионе заявление о смене имени подал 551 человек. За подобный период 2016 года таковых было 570.

За 4 месяца 2017 года в регионе зарегистрировано 15 447 актов о рождении — на 13,4% меньше уровня такого же периода 2016 года.