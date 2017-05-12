Москва, 12 мая, 2017, 12:56 — ИА Регнум. В предыдущие два дня курс рубля заметно укрепился на фоне растущих цен на нефть, налогового периода и вопреки вербальным интервенциям российских властей. Тенденция на рост нефтяных котировок, скорее всего, будет продолжаться всю следующую неделю. Поэтому, к концу следующей недели рубль имеет все шансы укрепиться до 55.50−56.00 за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании АНАЛИТИКА Онлайн Владимир Чернов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«На завершающейся торговой неделе неожиданностью стало очень сильное снижение запасов нефти в США, от чего цены на черное золото пошли вверх. Также росту котировок способствуют слухи по сделке ОПЕК+. Само заседание запланировано на 24−25 мая, на нем решится дальнейшая судьба сделки по заморозке уровня добычи черного золота. Но заявления от участников переговоров уже начались», — сказал Чернов.

«Так, 11 мая на совместной пресс-конференции в Багдаде, представители Ирака и Алжира заявили, что поддержат продление сделки на второе полугодие 2017 года. Ранее об этом уже говорили и представители Саудовской Аравии и России. На следующей неделе спекуляции на эту тему будут продолжаться, что вызовет рост цен на нефть. Как обычно, на ожидании позитивного исхода встречи «ОПЕК+» в Вене 25 мая, трейдеры будут покупать нефть. А вот по факту встречи могут начаться и распродажи, но до этого еще далеко», — пояснил эксперт.

«На фоне роста нефтяных цен рубль укрепился к доллару до 57 рублей 20 копеек, к евро до 62 рублей 20 копеек. А котировки нефти марки Brent выросли до 51 доллара за баррель, — привел цифры Чернов. — Так как на следующей неделе ожидается рост нефтяных цен, то вслед за ценами укрепится курс российской валюты. Правда, власти не очень то этого хотят, что сильно заметно по их заявлениям в СМИ, которые, иначе как вербальными интервенциями не назовешь.

«Если никакой информационной бомбы от них на следующей неделе не поступит, то балом будет править все-таки нефть. В таком случае курс рубля вполне способен до конца недели укрепиться до 55,50−56,00 за доллар, и до 61,00−61,50 за евро», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развитияМаксим Орешкинотметил, что летом российскую валюту ждет ослабление из-за сезонности и растущего импорта. По его словам, крепкий рубль вряд ли возможен при дефиците платежного баланса.

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