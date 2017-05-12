Санкт-Петербург, 12 мая, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Панихида по жертвам теракта в Петербургском метрополитене прошла сегодня, 12 мая, на 40-й день со дня гибели людей в результате взрыва в вагоне поезда метро. На заупокойную службу собрались несколько десятков горожан, которые по православному обычаю почтили память погибших, передает корреспондент ИА REGNUM.

Панихида по жертвам теракта в метро Петербурга

Панихида прошла у вестибюля станции «Технологический институт», куда 3 апреля 2017 года прибыл поезд, подвергшийся атаке террориста-смертника. Через этот вестибюль в тот день эвакуировали пострадавших и тела погибших.

Богослужение совершили священники Свято-Троицкого Измайловского собора, ближайшего к месту трагедии храма Санкт-Петербургской епархии. Служба прошла под усиленной охраной сотрудников полиции.

Клирик Измайловского собора и настоятель строящегося храма великомученика Димитрия Солунского, в котором будет совершаться молитва за жертв теракта на борту российского самолета над Синаем в 2015 году, иерей Сергий Кубышкин сообщил, что в этом храме будут поминаться и жертвы террористического акта в метро, и жертвы подрыва поезда «Невский экспресс» в 2009 году.

Люди продолжают нести цветы к станции «Технологический институт», вспоминая погибших в результате жестокого преступления.

Люди несут цветы к метро

Напомним, в результате теракта погибли и умерли от ран 15 пассажиров метро. По подозрению в причастности к теракту задержаны 11 выходцев из Средней Азии. Расследование продолжается.