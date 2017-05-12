Москва, 12 мая, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает предложение законодательно закрепить право заемщика возвращать часть средств при досрочном погашении кредита. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил президент союза Игорь Юргенс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

Страхование жизни чаще всего предусмотрено при получении кредита — в пакете документов страховка выполняет роль дополнительной гарантии возврата заемных средств. Логично, что если обязательства по погашению кредита исполнены, то и эта гарантия теряет необходимость, отметил Юргенс.

Минюст предложил законодательно закрепить право заемщика, который вернул кредит досрочно, на возврат части страховой премии, уплаченной им в ходе оформления кредитных обязательств.

Сейчас страховщики, как правило, отказывают гражданам, досрочно погасившим кредит, в возврате части страховой премии за неистекший период страхования, отмечается в материалах Минюста (несмотря на то, что кредит полностью погашен, страховка жизни и здоровья заемщика и залогового имущества при ипотеке продолжают действовать). Страховщики отказывают на основании п. 3 ст. 958 Гражданского кодекса РФ, согласно которому при досрочном прекращении договора страхования страховая премия не возвращается, если только договором не предусмотрено иное.